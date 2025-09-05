Tokat'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Haberler

Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin başarılı müdahaleleriyle kontrol altına alındı. Yangın, Saraç köyü Fırtıman mezrasında bilinmeyen bir nedenle çıktı ve yaklaşık 3 saatlik çalışma sonrasında söndürüldü.

İlçeye bağlı Saraç köyü Fırtıman mezrasında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Orman İşletme Müdürlüğü, Özel İdare, Zile ve Turhal Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
