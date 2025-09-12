Haberler

Tokat'ta Okul Servis Araçları Denetlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta, taşıma yoluyla eğitime erişim yönetmeliği doğrultusunda 280 okul servis aracının denetimi yapıldı. Denetimlerde ehliyet, muayene, emniyet kemeri, ve diğer güvenlik donanımları kontrol edildi.

Tokat'ta okul servislerinin denetimi gerçekleştirildi.

Taşıma yoluyla eğitime erişim yönetmeliği ve okul servis araçları yönetmeliği kapsamında il ve ilçe merkezleri dışındaki bölgelerde öğrencilerin okullarına ulaştırılması amacıyla hizmet veren 280 servis araçlarının denetimi yapıldı.

Denetimde, ehliyet, muayene, emniyet kemeri, kamera, lastik, yangın tüpü ve araç donanımlarının eksik olup olmadığı kontrol edildi.

Denetimler Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarması timlerince eş zamanlı yapıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
Kırmızı halıda cesur seçim: Ünlü oyuncu tüm bakışları üzerine topladı

Kırmızı halıda cesur seçim: Ünlü oyuncu tüm bakışları üzerine topladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mezarların etrafını kazan usta gördükleriyle şoke oldu! Kadın figürleri, kuzu kafaları...

Mezarların etrafını kazan usta gördükleriyle şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.