Tokat'ta Okul Servis Araçları Denetlendi

Tokat'ta okul servislerinin denetimi gerçekleştirildi.

Taşıma yoluyla eğitime erişim yönetmeliği ve okul servis araçları yönetmeliği kapsamında il ve ilçe merkezleri dışındaki bölgelerde öğrencilerin okullarına ulaştırılması amacıyla hizmet veren 280 servis araçlarının denetimi yapıldı.

Denetimde, ehliyet, muayene, emniyet kemeri, kamera, lastik, yangın tüpü ve araç donanımlarının eksik olup olmadığı kontrol edildi.

Denetimler Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarması timlerince eş zamanlı yapıldı.