Tokat'ta Öğrencilere Uygulamalı Trafik Eğitimi
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği tarafından başlatılan uygulamalı trafik eğitimi, Başçiftlik Ortaokulu öğrencilerine yönelik yapıldı. Eğitimde genel trafik kuralları, sürücü eğitimi, trafik ışıklarının kullanımı ve yaya güvenliği gibi konular ele alındı.
Trafik eğitim pistinde Başçiftlik Ortaokulu öğrencilerine yönelik eğitim kapsamında trafik eğitimi ve genel trafik kuralları, sürücü trafik eğitimi, trafik ışıklarının kullanımı, sürücü ve yaya güvenliği alanlarında bilgi verildi.
