Tokat'ta öğrencileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 22 kişi yaralandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde, Zile Fen Lisesi öğrencilerini taşıyan minibüsün otomobille çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı. Kazada minibüs devrildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı.

Zile Fen Lisesi'nde öğrenim gören öğrencileri Turhal ilçesine götüren H.P. yönetimindeki 60 AGK 983 plakalı minibüs, Zile-Turhal kara yolu Emirören köyü yol ayrımında R.K. idaresindeki 60 TD 666 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada minibüsteki 22 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Zile ve Turhal'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Daylak - Güncel
