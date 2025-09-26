Tokat'ta 'Nehirden Denize: Filistin Projesi' için Protokol İmzalandı

Tokat'ta "Nehirden Denize: Filistin Projesi" için protokol imzalandı.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Milli İrade Platformu ile Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) İl Temsilciliği arasında, "Nehirden Denize: Filistin Projesi" kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Tokat Milli İrade Platformu Başkanı ile KADEM Tokat İl Temsilciliğinin katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde gençlerde Filistin konusundaki farkındalığı artırmak ve konuyu sahiplenmelerini sağlamanın hedeflendiği vurgulandı.

Proje kapsamında Filistin'de yaşanan hak ihlallerine dikkat çekilerek özellikle kadınların ve çocukların yanında olunduğu mesajı verilecek.

Ayrıca gençlerin ve öğrencilerin Filistin meselesi hakkında maruz kaldıkları dezenformasyon ve yanlış bilgilerin düzeltilmesine de katkı sağlanması amaçlanıyor.