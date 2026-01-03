Haberler

Yastıktan taş kokain çıktı; 1 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Turhal ilçesinde yapılan narkotik operasyonunda, bir yastığın içine gizlenmiş 107 gram taş kokain bulundu. İki şüpheli gözaltına alındı, biri tutuklandı.

TOKAT'ın Turhal ilçesinde narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir yastığın içerisine gizlenmiş 107 gram taş kokain ele geçirildi.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi sonrası çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliler Y.G. ve M.A.'nın uyuşturucu maddeyi Turhal ilçesine getireceği tespit edildi. 2 Ocak'ta Turhal ilçe merkezinde düzenlenen operasyon ile şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve eşyalarında yapılan detaylı aramada; bir el çantası içerisindeki yastığın içine gizlenmiş vaziyette 107 gram taş kokain ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Turhal Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Y.G., 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ / TOKAT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD Başkanı Trump: Maduro'yu kale gibi bir yerden aldık, birkaç adamımız vuruldu ama ölü yok

Maduro birkaç saatte nasıl alındı? Trump ayrıntıları paylaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belediye ekiplerinin 'Yardım' videosunun senaryo olduğu ortaya çıktı

"Çalışıyoruz" imajı vermek için yaptıkları rezilliğe bakın
Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı

Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı
Trump'tan Maduro iddiası: Pazarlık yapmaya çalıştı, operasyonu dizi izler gibi canlı izledim

Trump'tan yakalatıp esir aldığı Maduro ile ilgili dikkat çeken iddia
Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Belediye ekiplerinin 'Yardım' videosunun senaryo olduğu ortaya çıktı

"Çalışıyoruz" imajı vermek için yaptıkları rezilliğe bakın
Süper Lig'in yıldızı kaza yaptı

Görüntüdeki araç Süper Lig'in yıldızına ait
Kömürlükte öldürülen Naime Zeybek cinayetinde sır perdesi kaldırıldı! Katili en yakını çıktı

Kömürlükte öldürülen Naime'nin katili en yakını çıktı