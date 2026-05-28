Tokat'ta bir evin müştemilatında yangın çıktı

TOKAT merkeze bağlı Bula köyünde akşam saatlerinde bir evin müştemilatında çıkan yangın, itfaiye ve köy sakinlerinin müdahalesiyle diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, bu akşam saatlerinde Tokat merkeze bağlı Bula köyünde bir evin müştemilatında yangın çıktı. Alevleri fark eden köy sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada evde yaşayanlar tahliye edildi. Köy halkı, alevlerin yandaki binalara sıçramasını önlemek için kendi imkanlarıyla hortumlarla yangına ilk müdahalede bulundu. Ardından olay yerine gelen Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, yangının çıktığı müştemilat kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı