Tokat'ta bir evin müştemilatında yangın çıktı

Tokat'ın Bula köyünde bir evin müştemilatında çıkan yangın, itfaiye ve köylülerin müdahalesiyle diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Can kaybı yaşanmazken, müştemilat kullanılamaz hale geldi.

Yangın, bu akşam saatlerinde Tokat merkeze bağlı Bula köyünde bir evin müştemilatında yangın çıktı. Alevleri fark eden köy sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada evde yaşayanlar tahliye edildi. Köy halkı, alevlerin yandaki binalara sıçramasını önlemek için kendi imkanlarıyla hortumlarla yangına ilk müdahalede bulundu. Ardından olay yerine gelen Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, yangının çıktığı müştemilat kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
