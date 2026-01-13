Haberler

Tokat'ta yanan evdeki kedi itfaiye ekiplerince kurtardı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangın, yandaki eve sıçramadan kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri, yangın sırasında evde bulunan kedileri kurtardı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın yandaki eve sıçradı. Yangın 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde bulunan kediler ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Gündoğdu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde Ayhan Uygun'a ait evde çıktı. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede evin çatısını sardı. Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede yanda bulunan Enes Ak'a ait evin çatısına da sıçradı. Evin arka tarafındaki ahırda ineklerin, evde de kedilerinin olduğunu söyleyen Ayhan Uygun'un kardeşi Beyhan Uygun yanan eve bakarak gözyaşı döktü.

İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmayla yangını ahıra sıçramadan söndürdü. Binada yapılan aramada iki kedi bulunarak sahibine teslim edildi. Yanan iki evde de büyük hasar meydana geldi.

Haber: İbrahim UĞUR/TOKAT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
