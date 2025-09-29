Tokat'ta Motosiklet Sürücüsü Yorgun Mermiyle Yaralandı

TOKAT'ta Mert Akbulut'un (21) motosikletle giderken sırtına isabet eden yorgun mermi ile yaralanmasına ilişkin B.İ. gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Erenler Mahallesi Erenler Caddesi'nde meydana geldi. Mert Akbulut, motosikletiyle giderken sırtında bir sıcaklık ve acı hissetti. Bunun üzerine caddede bulunan 112 Acil Sağlık ambulans bekleme noktasına giderek motosikletini park eden Mert Akbulut, zincir koptuğunu düşünerek sağlık görevlilerinden yardım istedi. Ancak acil tıp teknisyenleri, Akbulut'un mermiyle yaralandığını fark etti. İlk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akbulut tedaviye alındı.

Durumun bildirilmesi üzerine Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgede inceleme başlattı. Ekipler bölgede mermi çekirdeği aradı. Yapılan araştırmada, mermi çekirdeği yaralının tişörtünün içinde bulundu. Ekipler, silahı ateşlediği şüphesiyle B.İ.'yi gözaltına aldı.

B.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. B.İ.'nin silahı, yaralıdan çıkan kurşun çekirdeğiyle birlikte kriminal laboratuvara gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ- TOKAT,