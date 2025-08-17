Tokat'ta motosiklet sürücülerinin tehlikeli yarışı kameraya yansıdı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki motosiklet sürücüsünün tehlikeli yarışı kameraya yansıdı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki motosiklet sürücüsünün tehlikeli yarışı kameraya yansıdı.

D-100 karayolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda iki motosiklet sürücüsü yarışmaya başladı.

Motosikletlerini üzerlerine yatarak kullanan sürücüler, bir süre sonra gözden kayboldu.

O anlar ise başka bir motosiklet sürücüsünün kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel
24 yaşında çete lideri! 'Haftalık 90 bin TL kazanç' vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü

24 yaşında çete lideri! Vatandaşları böyle tuzağa düşürdüler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan avukat Cem Duman gizemli kazayla gündemde

Gözaltına alınan avukat Cem Duman esrarengiz kazayla gündemde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.