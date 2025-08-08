Tokat'ta Motosiklet-Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Tokat'ta meydana gelen motosiklet ile otomobil çarpışması sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Kazada yaralanan Muazzez Albay hastanede yaşamını yitirdi.
Cengiz A. yönetimindeki 60 AEH 169 plakalı motosiklet, Tokat-Turhal kara yolunda sürücüsü henüz öğrenilemeyen B BAL 8 yabancı plakalı otomobille çarpıştı.???????
Kazada, motosiklet sürücüsü ile yolcu Muazzez Albay yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Muazzez Albay hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel