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Tokat'ta otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü

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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, otomobilin motosiklete çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde minibüsün manevrası ve sürücünün bölgeden ayrıldığı anlar yer alıyor.

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 2 kişinin öldüğü, otomobilin motosiklete çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 60 M 2028 plakalı minibüsün kavşakta manevra yaptığı, bu sırada arkadan gelen aracın yol kenarındaki motosiklete çarptığı görüldü. Ayrıca kazanın ardından minibüsten çok sayıda kişinin inerek kaza yerine gittiği, minibüs sürücüsünün ise bölgeden ayrıldığı anlar da görüntülerde yer aldı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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