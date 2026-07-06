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Tokat'ta kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Tokat'ta kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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Tokat'ın Niksar ilçesinde kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü Ergin E. (30) kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ergin E. (30) idaresindeki motosiklet, Danişment Gazi Bulvarı'nda kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edilen sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
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