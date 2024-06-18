Tokat'ta motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti
Tokat'ın Pazar ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü yaşamını yitirdi. Yunus Emre Doğu'nun kullandığı motosiklet, Kantar mevkisinde su kanalına düştü. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaptı ve Doğu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Tokat'ın Pazar ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
Yunus Emre Doğu (26) idaresindeki 60 AEJ 040 plakalı motosiklet, Kantar mevkisinde su kanalına düştü.
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Doğu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.