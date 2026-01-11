Haberler

Kırmızı ışıkta geçen motosikletle otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kırmızı ışıkta geçen bir motosiklet, eğitim aracıyla çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Eray Çetinkaya ve arkasındaki Murat Maden yaralandı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde kırmızı ışıkta geçip otomobille çarpışan motosikletteki Eray Çetinkaya (18) ve Murat Maden (14) yaralandı. Kaza, kameraya yansıdı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Erek ve Ihlamur caddelerinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Erek Caddesi'nden Ihlamur Caddesi'ne dönen 60 EZ 444 plakalı Mehmet Gümüş yönetimindeki sürücü eğitim aracı, kırmızı ışıkta geçen Eray Çetinkaya yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü ile arkasındaki Murat Maden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
