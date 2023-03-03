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Tokat'ta motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

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Tokat'ta motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Tuncay Ünlü (44) yönetimindeki plakasız motosiklet, Karayaka beldesi yakınlarında E.T. (17) idaresindeki 60 AAR 789 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan E.T'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Karayaka Erbaa Tokat Güncel Haberler

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