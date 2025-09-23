Tokat'ta Motosiklet Hırsızları Tutuklandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Mahallesi İbrişim Sokak'ta H.Ç'nin evinin önünde duran motosiklet E.K. (17) ile S.C.Y. (19) tarafından çalındı.

Bölgede devriye görevi yürüten polislerce fark edilen şüpheliler, gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.