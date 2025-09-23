Haberler

Tokat'ta Motosiklet Hırsızları Tutuklandı

Tokat'ta Motosiklet Hırsızları Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyet ifadesinin ardından tutuklandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Mahallesi İbrişim Sokak'ta H.Ç'nin evinin önünde duran motosiklet E.K. (17) ile S.C.Y. (19) tarafından çalındı.

Bölgede devriye görevi yürüten polislerce fark edilen şüpheliler, gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya hitap ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi konuşması başladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi operasyonu sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

Belediye operasyonu sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
25 yıllık sır çözüldü! 2 aylık kardeşini yastıkla boğmuş

25 yıllık sır çözüldü! Yastıkla boğarak öldürmüş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.