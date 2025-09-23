Tokat'ta Motosiklet Hırsızları Suçüstü Yakalandı

Haberler

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, bir motosikleti çalan iki genç, devriye atan polisler tarafından tutuklandı. Olay sırasında şüphelilerin çaldığı motosikletle yakalandığı öğrenildi.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde gece saatlerinde H.Ç.'nin evinin önündeki motosikleti çalan E.K. (17) ile Samet Can Yolal (19) devriye atan polis ekipleri tarafından yakalanıp, tutuklandı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Mahallesi İbrişim Sokak'ta meydana geldi. H.Ç.'nin evinin önündeki motosiklet, E.K. ile Samet Can Yolal tarafından çalındı. Bölgede devriye görevi yürüten polislerin fark ettiği 2 şüpheli, çaldıkları motosikleti bölgeden uzaklaştırdıkları sırada polisler tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan E.K. ve Samet Can Yolal, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

