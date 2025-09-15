Tokat'ta Modern Kreş ve Gündüz Bakımevi Hizmete Açıldı

Tokat Belediyesi kreş ve gündüz bakımevi açıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun seçim vaatleri arasında yer alan ve hazırlıkları tamamlanan TokKreş, 2025-2026 eğitim öğretim döneminde hizmete açıldı. TokKreş, 3-6 yaş grubu çocuklara modern ve güvenli bir eğitim ortamı sunacak.

Açılış programına Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, İl Sağlık Müdürü Atilla Bıyık, Tokat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kıymet Boztaş, Belediye Meclisi üyeleri ve belediye başkan yardımcıları katıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, yaptığı konuşmada, kreşlerdeki eğitim kadrosundan, aylık ücretlere kadar birçok konuda bilgi verdi.

Tokat için ne söz verdiyse yerine getirmeye devam ettiklerini belirten Yazıcıoğlu, "Tokat'ımız için ne söz verdiysek yerine getirmeye devam ediyoruz. Çocuklarımızla burada eğitici eğlendirici aktivitelerle güzel vakit geçireceğiz. Kreşte toplam 10 personel görev yapacak. 4 öğretmen, 2 asistan ve temizlik personelleriyle çocuklarımızın tüm ihtiyaçları titizlikle karşılanacak. Ayrıca, sabah, öğle ve akşam olmak üzere düzenli, sağlıklı beslenme planı oluşturuldu.

Tokkreş'te ücretler tam gün için 8 bin lira olarak belirlendi. Aynı aileden ikinci çocuk için ise bu ücret yüzde 50 indirimle 4 bin lira olacak. Böylelikle ailelerin ekonomik yükünü azaltılmış olacağız. Ben çocukları çok seviyorum. Dolayısıyla bu projeyle bizzat kendim ilgilendim. 3-6 yaş grubu çocuklarımız için hazırladığımız TokKreşimize çocuklarınızı, evlatlarınızı güvenle emanet edebilirsiniz. Rabbim utandırmasın. Kreşlerimizin sayısını da artıracağız. Bu müjdemizi de verelim. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.