Tokat'ta Minibüslerin Çarpıştığı Kazada 11 Kişi Yaralandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs, karşı şeride geçerek başka bir minibüsle çarpıştı. Kazada 11 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Erek Mahallesi Karayaka Bulvarı'nda meydana geldi. Hakan Öz'ün kontrolünü yitirdiği 60 AGB 936 plakalı minibüs, karşı şeride geçip, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 60 M 1856 plakalı işçi servisi minibüsüyle çarpıştı. Sürücüler kazayı yara almadan anlatırken, minibüslerde bulunan 11 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.