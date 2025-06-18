Tokat'ta Mini Damperli Çöp Toplama Aracı Hizmete Girdi

Tokat'ta mini damperli çöp toplama aracı hizmete sunuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tokat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, dar sokaklarda yaşanan çöp toplama sorununu çözmek amacıyla mini damperli çöp toplama aracını hizmete aldı.

Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat'ın her mahallesine, her sokağına eşit hizmet götürmenin önceliklerini olduğunu belirterek, "Eski yerleşim yerlerinde dar sokaklara giremeyen araçlarımız nedeniyle hemşehrilerimizin temizlik konusunda yaşadığı sıkıntıyı biliyorduk. Çözüm olarak mini damperli çöp toplama aracını hizmete sunduk. Ayrıca dar sokaklarda bulunan ilkel küllük tipi kovaları da kaldırarak modern konteynerlerle değiştirdik. Dar sokaklara özel olarak geliştirilen bu araç sayesinde günlük çöp toplama rutini aksamadan devam edecek." ifadelerini kullandı.

Yazıcıoğlu, tüm mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artırmaya yönelik projelerini hayata geçirmeye ve daha temiz, daha yaşanılabilir bir kent için canla başla çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.