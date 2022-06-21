Tokat'ta mantar toplamaya giden 65 yaşındaki kişiden haber alınamıyor Tokat'ta mantar toplamaya giden ve haber alınamayan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı. Tokat'ta mantar toplamaya giden ve haber alınamayan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Gökdere köyünde yaşayan 65 yaşındaki Remzi Oğuz, mantar toplamak için sabah saatlerinde evinden ayrıldı. Aradan uzun süre geçmesine rağmen Oğuz'un eve dönmemesi üzerine yakınları, jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi. AFAD, jandarma ve köy sakinlerince Oğuz'un bulunması için köy yakınlarındaki ormanlık alanda arama yapıldı ancak sonuç alınamadı. Havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına yarın sabah yeniden başlanacağı belirtildi. AA / Ekber Türkoğlu - Güncel Güncel Haberler

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