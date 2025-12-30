Haberler

Tokat'ta kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Tokat Valiliği, 31 Aralık 2025'te il genelinde kuvvetli kar yağışı olacağı ve bu nedenle ulaşımda aksamalar ile diğer olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini duyurdu.

Tokat'ta kuvvetli kar yağışı beklendiği bildirildi.

Tokat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, 31 Aralık 2025 Çarşamba gününün ilk saatlerinden itibaren Tokat il genelinde kuvvetli kar yağışı beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Kuvvetli kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

