Haberler

Tokat'ta Kundaklama Olayı: Husumetli İki Kişi Arasında Tartışma Sonucu Araç Ateşe Verildi

Tokat'ta Kundaklama Olayı: Husumetli İki Kişi Arasında Tartışma Sonucu Araç Ateşe Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, husumetli iki kişi arasında çıkan tartışma sonucunda bir kişi, diğerinin otomobilini benzin dökerek ateşe verdi. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri incelendi ve şüpheli kısa sürede yakalandı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde Furkan B. (29), husumetli olduğu M.A.'nın (50) otomobilini benzin dökerek ateşe verdi. Kundaklama anı, çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 08.30 sıralarında ilçeye bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi Taşkent Sokak'ta meydana geldi. Furkan B. ile M.A. arasında dün akşam saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın ardından evine dönen M.A., otomobilini evinin önüne park etti. Sabah saatlerinde M.A.'nın evinin önüne gelen Furkan B., yanında getirdiği benzini aracın arka camından içeri dökerek ateşe verdi. Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Araç kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarında yaptığı incelemede otomobili Furkan B.'nin yaktığını tespit etti. Şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Furkan B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse tam bir yok edilme olur

Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse...
İstanbul, Ankara ve İzmir'de binlerce kişi Gazze için yürüyor

Türkiye'nin her yerinden görüntü yağıyor! Binlerce kişi meydanlarda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eyüpspor'da Selçuk Şahin dönemi sona erdi

Ligde 5 maçtır gol atamadılar! Genç hoca görevinden istifa etti
Fenerbahçe'de maça saatler kala korkutan haber

Maça saatler kala korkutan haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.