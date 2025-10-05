Tokat'ta Kundaklama Olayı: Husumetli İki Kişi Arasında Tartışma Sonucu Araç Ateşe Verildi

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde Furkan B. (29), husumetli olduğu M.A.'nın (50) otomobilini benzin dökerek ateşe verdi. Kundaklama anı, çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 08.30 sıralarında ilçeye bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi Taşkent Sokak'ta meydana geldi. Furkan B. ile M.A. arasında dün akşam saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın ardından evine dönen M.A., otomobilini evinin önüne park etti. Sabah saatlerinde M.A.'nın evinin önüne gelen Furkan B., yanında getirdiği benzini aracın arka camından içeri dökerek ateşe verdi. Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Araç kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarında yaptığı incelemede otomobili Furkan B.'nin yaktığını tespit etti. Şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Furkan B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.