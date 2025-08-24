Tokat'ta Kumaş Deposunda Yangın Çıktı

Tokat'ta kumaş deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediliyor.

Kent merkezine bağlı Söngüt köyünde bulunan bir kumaş deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için müdahale etti.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu AA muhabirine, yangına müdahale edildiğini ve ekiplerin kısa sürede yangını kontrol altına aldığını söyledi.

Yazıcıoğlu, ekiplerin soğutma çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.