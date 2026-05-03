Haberler

Tokat'ta köylüler "şükür duası" geleneğini 61 yıldır sürdürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Turhal ilçesinde köylüler, 61 yıldır "şükür duası" yapıyor.

Tokat'ın Turhal ilçesinde köylüler, 61 yıldır "şükür duası" yapıyor.

Çivril köyünde mayıs ayının ilk haftasında yağmur ve şükür duası yapılıyor. Daha sonra köylülerce büyük kazanlarda pişirilen kavurma, pilav, çorba ve helva misafirlere ikram ediliyor.

Köy Muhtarı Sinan Karaaslan, yaptığı açıklamada, köylerinin 250 hane olduğunu ve bu seneki yemek için 3 büyükbaş ve 13 küçükbaş keserek ikramlık yemekleri hazırladıklarını söyledi.

Köy halkından ve dışarıda yaşayan köylülerinden mevlit için yardım ve malzeme topladıklarını belirten Karaaslan, "Yıllardır her yıl yapılan yağmur duamız, şükür duamız ve bereket duamız. İmece usulü yaptığımız yemeğe herkesi davet ediyoruz. Bunu her yıl mayıs ayında yapıyoruz." dedi.

Şükür duasına, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'den ihraç edildi

Otel odasında basılan CHP'li başkan partisinden ihraç edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

73 yaşındaki baba, suç makinesi oğlunu öldürdü

Aile faciası! 73 yaşındaki baba, suç makinesi oğlunu öldürdü
Kozmetik devi 10 bin kişiyi işten çıkaracak

Dev firma 10 bin kişiyi işten çıkaracak
Tebrik ettikleri gönderiyi kaldırdılar! Batman Petrolspor'dan Amedspor'a tepki

Amed'in şampiyonluk paylaşımı iki şehri karşı karşıya getirdi

Şampiyonluk kutlaması değil! Maç biter bitmez yüzlerce taraftar sahaya girdi

Maç biter bitmez sahayı bastılar

73 yaşındaki baba, suç makinesi oğlunu öldürdü

Aile faciası! 73 yaşındaki baba, suç makinesi oğlunu öldürdü
Burger King Tarabya şubesinde 'ayrımcılık' iddiası! Tepki yağıyor

Fast food devi insanlık sınavında çakıldı! Boykot çağrıları başladı
Schalke 04, Kenan Karaman'ın attığı golle Bundesliga'ya yükseldi

Milli yıldızımızın attığı golle bitime 2 hafta kala şampiyon oldular