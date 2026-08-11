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Tokat'ta korsan taşımacılık yapan sürücüye 100 bin lira ceza

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Tokat'ın Niksar ilçesinde korsan taşımacılık yaptığı belirlenen sürücüye 100 bin lira idari para cezası uygulandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde korsan taşımacılık yaptığı belirlenen sürücüye 100 bin lira idari para cezası uygulandı.

İlçede 60 NN 557 plakalı otomobiliyle korsan taksicilik yaptığı ihbar edilen P.K, Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı.

Bir akaryakıt istasyonunda durdurulan araçta ekiplerce yapılan incelemede, sürücünün korsan taşımacılık yaptığı belirlendi.

100 bin lira idari para cezası uygulanan sürücünün ehliyetine 1 ay el konuldu, araç ise 2 ay trafikten menedildi.

Öte yandan, araçta yolcu olarak bulunan E.D'ye de 3 bin 870 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA
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