Tokat'ta kırsalda bulunan köpek ve yavruları jandarma tarafından korumaya alındı

Tokat Orman Şefliği ekipleri, terk edilmiş ve açlıkla mücadele eden köpek ve yavrularını buldu. Jandarma ekipleri, köpek ve yavrularını hayvan barınağına teslim etti.

Tokat'ta kırsalda bulunan köpek ve 3 yavrusu jandarma tarafından korumaya alındı.

Tokat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Orman Şefliği ekipleri il merkezine bağlı Sevindik köyü ile Semerci köyü arasında yaptıkları çalışma esnasında, ormanlık alana terk edilmiş, aç ve susuz haldeki köpek ile yavrularını fark etti.

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma ekiplerine durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, köpek ve 3 yavrusunu bulunduğu yerden alarak korumaya alınması için Tokat Belediyesine ait hayvan barınağına teslim etti.