Haberler

Kırmızı ışıkta geçen motosikletle otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kırmızı ışıkta geçerken otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ve arkasındaki yolcu yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde kırmızı ışıkta geçip otomobille çarpışan motosikletteki Eray Çetinkaya (18) ve Murat Maden (14) yaralandı. Kaza, kameraya yansıdı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Erek ve Ihlamur caddelerinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Erek Caddesi'nden Ihlamur Caddesi'ne dönen 60 EZ 444 plakalı Mehmet Gümüş yönetimindeki sürücü eğitim aracı, kırmızı ışıkta geçen Eray Çetinkaya yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü ile arkasındaki Murat Maden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/TOKAT-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi

İsrail yüksek alarm durumuna geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Siren çaldı, derbi yarım kaldı! İtfaiyecilerin refleksi 'Helal olsun' dedirtti

İtfaiyecilerin refleksi "Helal olsun" dedirtti
Sürgündeki Rıza Pehlevi'den İran'daki protestoculara çağrı: Sokakları terk etmeyin

İç savaş kapıda! Komşuyu ABD değil sürgündeki isim yakacak
Babaanne ve 2 torununun öldürüldüğü vahşetin görüntüleri ortaya çıktı! Her şey 3 dakika sürmüş

3 dakikada 3 cinayet! Vahşet saniye saniye kameraya yansıdı
Babaanne ve 2 torununun öldürüldüğü vahşetin görüntüleri ortaya çıktı! Her şey 3 dakika sürmüş

3 dakikada 3 cinayet! Vahşet saniye saniye kameraya yansıdı
Siren çaldı, derbi yarım kaldı! İtfaiyecilerin refleksi 'Helal olsun' dedirtti

İtfaiyecilerin refleksi "Helal olsun" dedirtti
Bahar Şahin başını örtüp Şeyma Subaşı'nı tiye aldı

Ünlü oyuncu başını örtüp Şeyma Subaşı'nı tiye aldı
Kral 6. Muhammed, 1386 kişiyi affetti

6. Muhammed'den "kral" hareket! Yüzlerce kişiyi affetti