Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi teşhisi ile 6 kişi tedavi görüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi teşhisi ile 6 kişi tedavi görüyor

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi teşhisi ile 6 kişi tedavi görüyor

Tokat'ta 6 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisiyle hastanede tedavi görüyor.

TOKAT (AA) - Tokat'ta 6 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisiyle hastanede tedavi görüyor.

Kentte geçen haftadan bu yana vücutlarına yapışan keneyi kendileri çıkardıktan sonra rahatsızlanan 6 kişi, TOGÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümüne başvurdu.

TOGÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nde biri yoğun bakımda, 5'i serviste olmak üzere 6 kişinin tedavisi sürüyor.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Tıp Fakültesi, Kırım, Tokat, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title