Tokat'ta yıkılan kerpiç duvarın altında kalan kişi öldü
Tokat'ın Nakkaş Mahallesi'nde yağışlar sonucu yıkılan kerpiç duvarın altında kalan 39 yaşındaki Hüseyin Özer, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.
İlçeye bağlı Nakkaş Mahallesi'nde yağışlar nedeniyle ıslanan samanlığın kerpiç duvarı çöktü.
Çökme sırasında duvarın altında kalan Hüseyin Özer (39) ağır yaralandı.
Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özer, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Necmettin Eryılmaz