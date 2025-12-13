Tokat'ta kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 264 konut yapılacak

TOKAT'ta Çevre ve Şehircilik Baknalığı'nın desteği ve Tokat Belediye Başkanlığının koordinesinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 264 konut yapılacak.

Kent merkezinde bulunan 5 mahallede yapılacak çalışmalarla, hak sahibi vatandaşlara teslim edilmek üzere 264 konut yapılacak. Yıkım işlemlerinin başlamasıyla birlikte bölgede ihtiyaç duyulan alternatif yol ve yeşil alanların sayısı da arttırılacak. Bölge geniş çaplı bir rekreasyon alanı olarak değerlendirilecek.

ÇALIŞMANIN EN GEÇ 1 YIL İÇERİSİNDE TAMAMLANMASIN BEKLENİYOR

Konu hakkında açıklama yapan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazcıoğlu, "Kentsel dönüşüm süreciyle ilgili kale etekleri noktasında, malum biliyorsunuz kale etekleriyle alakalı ciddi bir proje yürütüyorduk. İlk kazma atılıyor. Sözleşmemiz imzalandı, ilk konut projemizi gerçekleştiriyoruz. Şimdi 114 konut yapacağız. Sonrasında da 150 konutla bu işi tamamlayacağız. Zaten şuanda görüşmeler yapılıyor, Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığımız, Belediye'de de zaten Hayri Bey kontrol ediyor, müdürlüğümüz bu konuda çalışmalarını yürütüyor. Buradaki hak sahipleriyle de alakalı görüşmeler neticesinde iyi bir yol kat ettik. Onu da belirteyim. Şimdi yavaş yavaş yıkımlara da başlayacağız. Hem anlaştığımız vatandaşlarımızla, biz onların talepleri doğrultusunda, zaten istedikleri bütün soruları cevaplıyoruz. Şimdi Semerkant Mahallesiyle ilk önce başlayacağız. Sonrasında da devam ettireceğiz. İşte Erenler Mahallesiyle de bu süreç tamamıyla tamamlanmış olacak. Burada yapmak istediğimiz şey, malum Tokat'ta bir trafik problemi var, daha doğrusu akışkan değil. Daha akışkan bir hale getirmek için de burada bir yol, alternatif yol çalışmamız var. Behzat ve Gaziosmanpaşa'nın dışında yeni bir alternatif yolla hızlı bir şekilde ulaşımı da sağlamayı hedefliyoruz. Malum Erenler bölgesinden çıkacak bu yol, çevre yoluna da bağlantısı olacak. Tokatlı hemşerilerimize de buradan da müjde olsun. Burayı rekreasyon alanı olarak planlıyoruz. Nedir rekreasyon alanı? İşte alternatif yolla beraber, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, koşu yolları, seyir terasları. Burayı kısacası yeşillendireceğiz. Bir botanik bahçe haline getireceğiz. Hem de tarihi dokuyu da bu şekilde daha ön planda tutacağız. 8 ay içerisinde, bilemediniz 1 yıl içerisinde bu süreci tamamlama hedefindeyiz. İnşallah hızlı bir şekilde bir aksaklık olmadan tamamlayacağımızın sözünü veriyoruz. Şimdiden vatandaşlarımıza, Tokatlılarımıza hayırlı uğurlu olsun diliyorum" dedi.