Haberler

Tokat'ta kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 264 konut yapılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle başlatılan kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde kent merkezinde toplam 264 konut inşa edilecek. Proje 1 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor ve bölgeye yeşil alanlar ile alternatif yollar eklenecek.

TOKAT'ta Çevre ve Şehircilik Baknalığı'nın desteği ve Tokat Belediye Başkanlığının koordinesinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 264 konut yapılacak.

Kent merkezinde bulunan 5 mahallede yapılacak çalışmalarla, hak sahibi vatandaşlara teslim edilmek üzere 264 konut yapılacak. Yıkım işlemlerinin başlamasıyla birlikte bölgede ihtiyaç duyulan alternatif yol ve yeşil alanların sayısı da arttırılacak. Bölge geniş çaplı bir rekreasyon alanı olarak değerlendirilecek.

ÇALIŞMANIN EN GEÇ 1 YIL İÇERİSİNDE TAMAMLANMASIN BEKLENİYOR

Konu hakkında açıklama yapan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazcıoğlu, "Kentsel dönüşüm süreciyle ilgili kale etekleri noktasında, malum biliyorsunuz kale etekleriyle alakalı ciddi bir proje yürütüyorduk. İlk kazma atılıyor. Sözleşmemiz imzalandı, ilk konut projemizi gerçekleştiriyoruz. Şimdi 114 konut yapacağız. Sonrasında da 150 konutla bu işi tamamlayacağız. Zaten şuanda görüşmeler yapılıyor, Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığımız, Belediye'de de zaten Hayri Bey kontrol ediyor, müdürlüğümüz bu konuda çalışmalarını yürütüyor. Buradaki hak sahipleriyle de alakalı görüşmeler neticesinde iyi bir yol kat ettik. Onu da belirteyim. Şimdi yavaş yavaş yıkımlara da başlayacağız. Hem anlaştığımız vatandaşlarımızla, biz onların talepleri doğrultusunda, zaten istedikleri bütün soruları cevaplıyoruz. Şimdi Semerkant Mahallesiyle ilk önce başlayacağız. Sonrasında da devam ettireceğiz. İşte Erenler Mahallesiyle de bu süreç tamamıyla tamamlanmış olacak. Burada yapmak istediğimiz şey, malum Tokat'ta bir trafik problemi var, daha doğrusu akışkan değil. Daha akışkan bir hale getirmek için de burada bir yol, alternatif yol çalışmamız var. Behzat ve Gaziosmanpaşa'nın dışında yeni bir alternatif yolla hızlı bir şekilde ulaşımı da sağlamayı hedefliyoruz. Malum Erenler bölgesinden çıkacak bu yol, çevre yoluna da bağlantısı olacak. Tokatlı hemşerilerimize de buradan da müjde olsun. Burayı rekreasyon alanı olarak planlıyoruz. Nedir rekreasyon alanı? İşte alternatif yolla beraber, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, koşu yolları, seyir terasları. Burayı kısacası yeşillendireceğiz. Bir botanik bahçe haline getireceğiz. Hem de tarihi dokuyu da bu şekilde daha ön planda tutacağız. 8 ay içerisinde, bilemediniz 1 yıl içerisinde bu süreci tamamlama hedefindeyiz. İnşallah hızlı bir şekilde bir aksaklık olmadan tamamlayacağımızın sözünü veriyoruz. Şimdiden vatandaşlarımıza, Tokatlılarımıza hayırlı uğurlu olsun diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Felaketi yaşıyoruz' dediği konuya bir kez daha parmak bastı

"Felaketi yaşıyoruz" dediği konuya bir kez daha parmak bastı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sultan'ın evinin önünde pusu kurdu, gördüğü gibi defalarca ateş etti

Sultan'ın evinin önünde pusu kurdu, gördüğü gibi defalarca ateş etti
Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver

Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver
Ahmet Özer tahliyesinden 1 ay sonra Bahçeli'ye gitti! Düştüğü not da manidar

Tahliyesinden 1 ay sonra Bahçeli'ye gitti! Düştüğü not da manidar
100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi! Kilosunu 700 bin liraya satıyor

100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi
Sultan'ın evinin önünde pusu kurdu, gördüğü gibi defalarca ateş etti

Sultan'ın evinin önünde pusu kurdu, gördüğü gibi defalarca ateş etti
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü

Kredi kartı kullananlar dikkat! Gece yarısı değişti
Premier Lig devi batıyor! Futbolcuları Süper Lig'e gelebilir

Premier Lig devi batıyor! Futbolcuları Süper Lig'e gelebilir
Fenerbahçe'de deprem! İki isim 'Biz gidiyoruz' dedi

Fenerbahçe'de deprem! İki isim "Biz gidiyoruz" dedi
Trabzonspor derbisi öncesi Beşiktaş'tan bomba Rafa Silva kararı

Beşiktaş'tan bomba Rafa Silva kararı
TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu

TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu
Atatürk'ün portresini tükürüp yırtan kuryenin yaptığı yanına kalmadı

Atatürk'ün portresini tükürüp yırttı! Yaptığı yanına kalmadı
Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı: Gül Anne'yi sarılarak aşağı itti, ben şok oldum

Olay sırasında evde olan Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı
Üzerine ağaç devrilen İbrahim Yıldız'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Üzerine ağaç devrilmişti... Ünlü oyuncudan üzen haber
title