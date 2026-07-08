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Tokat'ta vücuduna tutunan keneyi çıkardıktan 4 gün sonra öldü

Tokat'ta vücuduna tutunan keneyi çıkardıktan 4 gün sonra öldü
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Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4 gün önce kene ısırması sonucu kendi imkanlarıyla keneyi çıkaran Dursun Almamış, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TOKAT'ın Sulusaray ilçesinde 4 gün önce vücuduna yapılan keneyi kendi imkanlarıyla çıkardıktan sonra dün Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan Dursun Almamış (61), yaşamını yitirdi

Sulusaray ilçesinde oturan evli ve 2 çocuk babası Dursun Almamış'ı yaklaşık 4 gün önce kene ısırdı. Vücuduna yapışan keneyi kendi imkanlarıyla çıkaran Almamış, dün rahatsızlanınca Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Dursun Almamış, yapılan tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Almamış'ın cenazesinin yarın Sulusaray ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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