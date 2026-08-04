Haberler

Kelkit Çayı'nda Kaybolan İlker Parlak İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

Kelkit Çayı'nda Kaybolan İlker Parlak İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 28 Mayıs'ta Kelkit Çayı'na düşerek kaybolan 21 yaşındaki İlker Parlak için baba evinin önünde gıyabi cenaze namazı kılındı. Olayda 4 arkadaş suya düşmüş, biri kurtulmuş, birinin cesedi bulunmuş, Parlak ise hala aranıyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 28 Mayıs'ta Kelkit Çayı'na düşerek kaybolan 21 yaşındaki İlker Parlak için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Gıyabi cenaze namazı Kelkit Mahallesi Alaaddin Keykubat Caddesi'ndeki baba evinin önünde kılındı.

Törene, Parlak'ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

İlçede 28 Mayıs'ta Kelkit Çayı kenarında skuter ile özçekim yapan ve akraba oldukları öğrenilen 4 arkadaş, dengelerini kaybederek suya düşmüştü.

Sudaki adacığa çıkan Atakan Kale ve Furkan Kale kurtarılmış, İlker Parlak ile Oğuz Kale (26) ise akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu.

Yürütülen arama çalışmaları sonucu Oğuz Kale'nin cesedi, 3 Haziran'da suya düştükleri noktadan 13 kilometre uzaklıkta bulunmuştu. İlker Parlak ise tüm aramalara rağmen bulunamadı.

Kaynak: AA
Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı

Cem Küçük soruşturmasında ünlü spiker tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe için Endrick iddiası

Fenerbahçe için olay iddia
Aziz Yıldırım'dan basın mensuplarına gözdağı: Yalan yazarsanız tek tek söylerim

Aziz Yıldırım'dan o isimlere gözdağı: Eğer yalan yazarsanız...
Pelin Akil, spor salonuna gidip isyan etti

Güzel oyuncu, spor salonundan isyan etti
Nizamiye kapısının önünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle birbirlerine girdiler

Nizamiye kapısının önünde birbirlerine girdiler
Düştüğü not manidar! Kayserili besicinin paylaşımına bakın

Kayserili işi biliyor

Bir zamanlar paha biçilemiyordu şimdi 10. Lig ekibinde antrenmana çıkıyor

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı

Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu test sonucu belli oldu