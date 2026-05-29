Tokat'ta çaya düşüp kaybolan 2 genç, üç ayrı koldan aranıyor
Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'na düşerek kaybolan İlker Parlak ve Oğuz Kale için AFAD koordinesinde 142 personel, 5 dron, 4 bot ve 26 araçla arama çalışmaları sürüyor. Yüksek su seviyesi nedeniyle çalışmalar güçlükle devam ediyor.
ÇALIŞMALAR GÜÇLÜKLE SÜRÜYOR
Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'na düşüp kaybolan İlker Parlak (22) ile Oğuz Kale'yi (26) arama çalışmaları; AFAD koordinesinde 142 personel, 5 dron, 4 bot, 26 aracın katılımı ile sürüyor. Su seviyesinin yüksek olduğu Kelkit Çayı'nda arama çalışmaları güçlükle devam ediyor.
