Tokat'ta Kelkit Çayı'na düşen 2 genci arama çalışmaları sürüyor

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'na düşerek akıntıya kapılan 2 gencin bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

İlçe merkezindeki Park Vadi yakınları Kelkit Çayı kenarında skuter ile özçekim yaparken suya düşen 4 arkadaştan akıntıya kapılan İlker Parlak (22) ile Oğuz Kale'nin (26) bulunması amacıyla çalışma yürütülüyor.

Çalışmalara AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinden 200 personel, 6 dron, 40 araç ve 8 bot ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ve polis dalgıç ekibi katılıyor.

Parlak ve Kale'nin bulunması için dalgıçlar suda, diğer ekipler de kıyıda arama yapıyor.

Arama çalışmalarını, kayıp kişilerin aileleri de takip ediyor.

Arama çalışmaları sırasında bulunan bir montun kayıp kişilere ait olup olmadığının belirlenmesi amacıyla da inceleme başlatıldı.

İlçede 28 Mayıs'ta Kelkit Çayı kenarında skuter ile özçekim yapan ve akraba oldukları öğrenilen 4 arkadaş dengelerini kaybederek suya düşmüştü.

Sudaki adacığa çıkan Atakan Kale ve Furkan Kale kurtarılmış, İlker Parlak ile Oğuz Kale ise akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu.