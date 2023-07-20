Tokat'ta kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu
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Tokat'ın Reşadiye ilçesindeki hidroelektrik santrali (HES) barajında bulunan cesedin, kayıp olarak aranan Barış Çatal'a ait olduğu belirlendi. Çatal'ın cenazesi toprağa verildi.
Tokat'ın Reşadiye ilçesindeki hidroelektrik santrali ( Hes ) barajında bulunan cesedin, kayıp olarak aranan Barış Çatal'a ait olduğu belirlendi.
Kelkit Çayı üzerindeki HES barajında bulunan erkek cesedinin, kayıp olarak aranan 29 yaşındaki Barış Çatal'a ait olduğu tespit edildi.
Ailesinin 13 Temmuz'da kayıp ihbarında bulunduğu Çatal'ın cenazesi, Emirşeyhyakup Mahallesi'nde toprağa verildi.
İlçedeki HES barajında dün hareketsiz bir kişiyi görenler 112 Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmuş, ceset AFAD sualtı arama ve kurtarma ekibince sudan çıkarılmıştı.
Kaynak: AA / Dursun Ekrem Er - Güncel