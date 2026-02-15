Haberler

Tokat'ta kayıp olarak aranan kadının cansız bedeni bulundu

Tokat'ta kayıp olarak aranan 62 yaşındaki Kezban Genç'in cansız bedeni, Akbelen köyündeki dere yatağında bulundu. Ailesinin ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucunda dalgıç ekipleri tarafından cenazesi çıkarıldı.

TOKAT'ta kayıp olarak aranan Kezban Genç'in (62) derede cansız bedeni bulundu.

Merkeze bağlı Akbelen köyünde yaşayan Kezban Genç'ten dünden beri haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Tokat İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri tarafından geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Bu sabah bölgedeki dere yatağında arama yapan AFAD dalgıç ekipleri, Genç'in cansız bedenine ulaştı. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Kezban Genç'in cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ve Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
