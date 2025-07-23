Tokat'ta Kaybolan İki Kuzenin Otomobili Bulundu

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde kayıp olarak aranan iki kuzenin otomobili Kelkit çayı kenarında bulundu. Ekipler kayıp 2 kuzen için arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Olay saat 22.00 sıralarında Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Kızılçubuk köyü yakınlarında Kelkit Çayı kenarında meydana geldi. Öğleden sonra evden ayrılan Zafer Ateş (24) ve amcasının kızı Dilek Ateş'ten (22) bir süre haber alamayan aileleri durumu polise ve jandarmaya bildirdi. Ekipler 2 kuzenin bulunması için çalışma başlattı. Gece yarısından sonra saat 00.30 sıralarında iki kuzenin bulunduğu otomobil, jandarma ekipleri tarafından Kelkit Çayı kenarında terk edilmiş halde bulundu. Ekiplerin otomobilde yaptığı aramada Zafer ve Dilek Ateş'in kıyafetleri ve eşyaları bulundu.

Olay yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bu arada araçta alkol şişeleri bulunduğu belirlendi. Ekipler ikilinin Kelkit Çayına girmiş olabileceği ihtimali üzerine bölgede arama çalışmasını sürdürüyor.