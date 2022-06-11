Kayalıklardan düşerek mahsur kalan kişiyi AFAD ekipleri kurtardı - Haberler

Kayalıklardan düşerek mahsur kalan kişiyi AFAD ekipleri kurtardı Tokat'ta kayalıklardan düşerek mahsur kalan kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı. Tokat'ta kayalıklardan düşerek mahsur kalan kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı. Merkeze bağlı Ulaş köyünde Fatih Çakmak, kanyona tırmanırken kayalıklardan düşerek mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu Çakmak, bulunduğu yerden alınarak ambulansa taşındı. Vücudunda kırıklar oluşan Çakmak, hastaneye kaldırıldı. AA / Güncel Güncel Haberler

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