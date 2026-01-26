Haberler

Tokat'ta karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Tokat'ta karla mücadele çalışmaları devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Yeşilyurt, Artova, Reşadiye, Başçiftlik ve Almus ilçelerinde karla mücadele çalışmalarında kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, aşırı kar yağışı ve dondurucu soğuklarla mücadele etmekte olduklarını belirtti.

Tokat'ın Yeşilyurt, Artova, Reşadiye, Başçiftlik ve Almus ilçelerinde ekiplerin karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Yeşilyurt ilçesinde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.

İlçe merkezinde belediye ekipleri tarafından karla mücadele çalışmaları yapıldı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, AA muhabirine, "İlçemiz bu sene aşırı kar yağışı aldı. Akabinde dondurucu soğuklara maruz kaldık. Yağan kar dondu. Kış aylarında bunlar doğaldır. Kar esaret değil berekettir. 7 iş makinemiz ve 30 personelimle aralıksız çalışmalarımızı devam etmekteyiz." dedi.

Artova, Başçiftlik, Reşadiye ve Almus ilçelerinde de belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ramazan Sarıcan - Güncel
Bağcılar'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu

İstanbul'da facia! Aynı aileden 3 kişi ölü bulundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Neye uğradığını şaşırdı! Benfica'ya dönen Rafa Silva'ya büyük şok

Benfica'ya dönen Rafa Silva'ya ilk maçında büyük şok
Geceden beri haber alınamayan 19 yaşındaki genç, kaza yapmış halde ölü bulundu

Geceden beri aranan 19 yaşındaki gençten kahreden haber
Jetteki Merve Eryiğit de itirafçı oldu

Merve Eryiğit'ten fuhuş ve uyuşturucu itirafı
Türk futbolunda neler oluyor? İptal edilen frikik tartışma yarattı

Türk futbolunda neler oluyor? Bu gol iptal edildi
Neye uğradığını şaşırdı! Benfica'ya dönen Rafa Silva'ya büyük şok

Benfica'ya dönen Rafa Silva'ya ilk maçında büyük şok
Çin'de nükleer deprem! Ülkenin en kıdemli generali sırları ABD'ye vermiş

Çin'de nükleer deprem! Gerçek ortaya çıktı, ülkede yer yerinden oynadı
Tepkilere dayanamadı! Yıldız futbolcunun eşinden Fenerbahçe taraftarlarına yanıt

Yıldız futbolcunun eşinden Fenerbahçe taraftarlarına yanıt