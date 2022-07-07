Tokat'ta kardeşler arasındaki kavgada 4 kişi darp sonucu yaralandı
AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Tokat'ta iki kardeş arasında çıkan kavgada 4 kişi darp sonucu yaralandı.
Tokat'ta iki kardeş arasında çıkan kavgada 4 kişi darp sonucu yaralandı.
Merkeze bağlı Küçükbağlar köyünde A.Ç. ile kardeşi A.Ç. arasında tartışma çıktı.
Yakınlarının da dahil olmasıyla kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerini sopalarla darbetti.
Yaralanan A.Ç, A.Ç, Z.Ç. ve S.Ç, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
AA / Ekber Türkoğlu - Güncel