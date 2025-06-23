Tokat'ta Kardeşini Bıçaklayarak Öldüren Şahıs Tutuklandı

Tokat'ta Kardeşini Bıçaklayarak Öldüren Şahıs Tutuklandı
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Tokat'ın Niksar ilçesinde, aralarında husumet bulunan kardeşlerin tartışması kanlı bir hal aldı. Tacettin Korkmaz, ağabeyi Ahmet Korkmaz'ı bıçaklayarak öldürdü.

TOKAT'ta aralarında husumet bulunan Tacettin Korkmaz (43), tartıştığı ağabeyi Ahmet Korkmaz'ı (51) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, gece saatlerinde Niksar ilçe merkezi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede yaşayan Ahmet Korkmaz, vatandaşlar tarafından Taşocağı Sokak üzerinde göğüs kısmından bıçaklanmış halde bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Korkmaz, kurtarılamadı. Polis, ağabeyi Ahmet Korkmaz ile aralarında husumet bulunduğunu belirlediği kardeşi Tacettin Korkmaz'ı bugün gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tacettin Korkmaz, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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