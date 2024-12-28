Tokat'ta Kara Saplanan Ambulans Kurtarıldı
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde hasta almak üzere yola çıkan bir ambulans, kara saplanarak mahsur kaldı. İl Özel İdaresi ekipleri, ambulansı kurtarmak için iş makinesiyle bölgeye sevk edildi ve ambulans başarılı bir şekilde çıkarıldı.
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kara saplanan ambulans, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.
İlçeden Alan köyüne hasta almaya giden ambulans, kara saplandı.
Ambulansı kendi imkanlarıyla çıkaramayan sağlık ekibi, İl Özel İdaresinden yardım istedi.
İl Özel İdaresine ait iş makinesinin çalışması sonucu ambulans, bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kaynak: AA / Erkut Aymak - Güncel