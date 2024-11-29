Tokat'ta Kar Yeniden Hayatı Durdurdu: Mahsur Kalanlar Kurtarıldı
Tokat'ta kar nedeniyle yolu kapanan yaylalarda mahsur kalan 6 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sonucunda kurtarıldı. 5 gündür yiyeceksiz kalan hayvan sahipleri ve bir çoban, ilçe merkezine güvenle ulaştırıldı.
Tokat'ta kar nedeniyle yolu kapanan yaylalarda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı.
İlçeye bağlı Karadere Yaylası'nda kar yağışı sonucu yolun ulaşıma kapandığını, 5 gündür mahsur kaldıklarını ve yiyeceklerinin kalmadığını belirten hayvan sahipleri, yetkililerden yardım istedi.
Bunun üzerine harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu yolu ulaşıma açarak yaylada mahsur kalan 5 kişiye ulaştı.
Mahsur kalanlar, ilçe merkezine götürüldü.
Niksar ilçesine bağlı Alacaağaç Yaylası'nda da kar yağışı sonrası mahsur kalan çoban, yetkililerden yardım istedi.
İl Özel İdaresince yaklaşık 12 saatlik çalışması sonucu ulaşılan çoban, küçükbaş hayvanlarıyla ilçeye getirildi.