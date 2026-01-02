Haberler

Tokat'ta yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması sürüyor

Tokat'ta yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması sürüyor
Güncelleme:
Tokat'ta etkili olan kar yağışının ardından, belediye ve özel idare ekipleri cadde, sokak ve köy yollarında kar küreme ile tuzlama çalışmaları gerçekleştirmekte. Polis ise sürücülere buzlanan yollarda dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Tokat'ta etkili olan kar yağışı sonrası cadde ve sokakları temizlemek için çalışma gerçekleştiriliyor.

Kentte gece saatlerinde de süren kar yağışının ardından kent beyaza büründü.

Kar yağışı sonrası Tokat Belediyesi ekipleri, cadde, sokak ve kaldırımlarda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Ekipler, kent merkezindeki 42 mahallede kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Polis ekipleri de sürücülere buzlanan yollarda dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Karayolları ekipleri ise Tokat-Sivas kara yolu Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

İl Özel İdaresi ekipleri de köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

