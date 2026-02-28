Haberler

Tokat kent merkezinde kar yağışı devam ediyor

Güncelleme:
Tokat il genelinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezinde devam ederken, belediye ekipleri sokakları ve caddeleri temizlemek için çalışmalara başladı. Karayolları ekipleri de kritik geçitlerde temizlik yapıyor.

Belediye ekipleri, sokak ve caddelerde küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Karayolları ekipleri de Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde yağışın artmasının ardından temizlik çalışması yapıyor.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
