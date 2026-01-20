Haberler

Tokat'ta kent merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

Güncelleme:
Tokat il genelinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte kent merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Belediye ekipleri sokak ve caddelerde küreme ve tuzlama çalışmalarına devam etmekte.

Tokat il genelinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla kent merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Belediye ekipleri, kent merkezinde sokak ve caddelerde küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları ekipleri de Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde yağışın artmasının ardından temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
