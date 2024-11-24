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Tokat'ta Kar Yağışı Devam Ediyor: Yol Kapanmaları Yaşanıyor

Tokat'ta Kar Yağışı Devam Ediyor: Yol Kapanmaları Yaşanıyor
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Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle merkezde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı sürüyor.

Kar yağışı sebebiyle ilçe merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Yoğun kar yağışı sebebiyle Başçiftlik-Niksar kara yolunda birçok araç yolda kaldı. Belediye ve kara yolları ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Başçiftlik genelinde kar yağışı sebebiyle Aydoğmuş, Dağüstü, Erikbelen ve Alan köy yolları ulaşıma kapandı. Köy yollarında Özel İdare iş makineleri çalışma başlattı.

İlçe sakinlerinden Tahsin Çetinkaya, ilçe genelinde kar kalınlığının 30 santimetre ve yüksek kesimlerde 50 santimetreye kadar ulaştığını, kara yolları ve belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

Kaynak: AA / Erkut Aymak - Güncel
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