Tokat'ta kar nedeniyle mahsur kalan 2 tır kurtarıldı

Güncelleme:
Tokat'ta etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle mahsur kalan 2 tır, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yaklaşık 2 saatlik bir çalışmayla kurtarıldı.

Tokat'ta kar ve buzlanma nedeniyle mahsur kalan 2 tır, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Merkeze bağlı Batmantaş köyünde buzlanma ve kar yağışı etkili oldu.

Kurtbeli mevkisinde kar ve buzlanma nedeniyle kayan 2 tır mahsur kaldı.

Bunun üzerine sürücüler, İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye gelen ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucunda 2 tır bulundukları yerden kurtarıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
