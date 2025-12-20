Tokat'ta kar nedeniyle mahsur kalan 2 tır kurtarıldı
Tokat'ta etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle mahsur kalan 2 tır, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yaklaşık 2 saatlik bir çalışmayla kurtarıldı.
Merkeze bağlı Batmantaş köyünde buzlanma ve kar yağışı etkili oldu.
Kurtbeli mevkisinde kar ve buzlanma nedeniyle kayan 2 tır mahsur kaldı.
Bunun üzerine sürücüler, İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye gelen ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucunda 2 tır bulundukları yerden kurtarıldı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel